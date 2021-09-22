Казань, 22 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Вахитовский районный суд города Казани продлил на два месяца срок содержания под стражей одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Продлить срок ареста запросило следствие, так как обвиняемый имеет гражданство Турции и может покинуть Россию. Также Доронин имеет возможность повлиять на потерпевших. Сторона защиты уведомила суд, что у Доронина остались беременная жена, которая должна скоро родить, и двое малолетних детей. Суд оставил этот факт без внимания и учел тяжесть и характер преступлений. Судья принял решение продлить содержание Доронина под стражей до 28 ноября, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, 30 июля Кирилла Доронина задержали одним из первых по делу Finiko. В начале сентября в следственном изоляторе оказался личный помощник организатора финансовой пирамиды Ильгиз Шакиров. Затем в СИЗО отправились две новые фигурантки дела — Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, которые привлекали вкладчиков в пирамиду. Еще трех сооснователей — Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых арестовали заочно.

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