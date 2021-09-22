Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга может появиться новая трамвайная линия, сообщили журналистам в компании «УГМК-Застройщик».

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Трамвай

Ветку хотят проложить по улице Бориса Ельцина. По информации застройщика, МБУ «Мастерская генерального плана» сейчас наносит пути на генплан города, передаёт «Уральский меридиан».

Перед этим архитектурно-градостроительный совет утвердил концепции застройки квартала «Екатеринбург-Сити» (где и может пройти новая линия).

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в 2021 году.