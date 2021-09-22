Самара, 22 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Приостановить консультации узких специалистов и плановые госпитализации в Самарской области предложил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба региона. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из т/с «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия В больничном коридоре

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Сообщается, что это не будет касаться пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех категорий пациентов, которые будут определены соответствующим приказом регионального министерства здравоохранения. Кроме этого, работа экстренной помощи будет продолжена в полном объеме.

«Мера предлагается с целю профилактики заражений в отделениях. Кроме того, нам необходимо высвободить часть медработников для того, чтобы направить их в COVID-госпитали и сосредоточить на неотложной помощи», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Отмечается, что данное предложение было поддержано на заседании оперативного штаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 сентября в Самарской области за сутки выявили 524 носителя коронавируса.