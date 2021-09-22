Москва, 22 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Минздрав РФ утвердил новую, двенадцатую, версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в обновлённой стратегии лечения изменились пункты касаемо лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, а также пункты, регламентирующие тактику лечения, включая ведение беременных.

Также, согласно новым рекомендациям, препарат «Умифеновир» исключён из механизма лечения пациентов с факторами риска и с лёгким течением COVID-19.

Помимо этого, в новую версию стратегии лечения включены обновлённые схемы амбулаторного лечения, включая препарат «Будесонид».