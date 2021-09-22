Пермь, 22 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Пострадавшим и семьям погибших во время вооружённого нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете начали перечислять выплаты. Помощь уже получили 28 человек, сообщила представитель минсоцразвития региона 22 сентября на заседании краевого правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Сегодня планируется выплатить матпомощь в полном объеме. В резервном фонде региона на это предусмотрено свыше 17 млн рублей. Кроме того, 22 сентября начинается работа по выплате федеральных средств.

Напомним, регион выделяет семьям погибших по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей получат те, кто получил травмы. Федеральная поддержка составит от 200 тыс. до 1 млн рублей каждому пострадавшему.

Добавим, по утоненным данным, в результате стрельбы на территории пермского вуза пострадали 43 человека. За два дня благотворители пожертвовали раненым и семьям погибших 1,5 млн рублей.