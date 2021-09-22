Чебоксары, 22 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Чувашии снижаются долги по заработной плате, но остаётся проблемным неформальная занятость и «теневая» зарплата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты.

Cap.ru Межведомственное заседание в Чувашии

Власти со ссылкой на Чувашстат, который перестал публиковать данные о задолженности по зарплате, информируют, что зарплатные долги на 1 сентября в республике составили 3,72 млн рублей перед 74 работниками. С начала года долги сократились на 81,3%, или на 16,27 млн рублей.

Реестровая задолженность по заработной плате с начала года снизилась в Чувашии на 14,58 млн рублей (на 28,4%) и превысила 36,6 млн рублей перед 1036 работниками. Долги накопили 29 предприятия, в том числе 15 банкротов.

В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев поднял вопрос «теневой» зарплаты. Он отметил, что в настоящее время активно развиваются цифровые сервисы, в том числе налоговая служба может «проникать в деятельность предприятий достаточно глубоко, есть возможность анализировать, в том числе состояние дел в области неформальной занятости». И предложил поискать формы взаимодействия, в том числе «через анализ находить структуры, где явно могут быть такие явления, как неформальная занятость и теневая заработная плата».

«Дальше будем думать, как на это реагировать», — сказал Олег Николаев, предложив также «запускать меры стимулирования» для максимального вывода «людей из тени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии после вмешательства прокуратуры перед работниками обанкроченного алатырского завода низкотемпературных холодильников погашено 15,2 млн рублей долгов по зарплате.