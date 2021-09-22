Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области. По данным, которыми располагает надзорное ведомстве, число жертв автокатастрофы возросло до трёх, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Желябова в Новошахтинске, в результате которого погибли трое пассажиров автобуса», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

ИА REGNUM сообщало, что смертельная авария произошла примерно в 21:05 мск 20 сентября в Новошахтинске на участке автодороги между посёлками Красный и Самбек. Предположительно, водитель фуры Volvo, находившийся зарулем в нетрезвом виде, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, всалоне которого находились 17 человек. На месте погибли два человека, ещё трое пассажиров были доставлены в больницу.