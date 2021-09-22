Число жертв ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возросло до трёх
Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области. По данным, которыми располагает надзорное ведомстве, число жертв автокатастрофы возросло до трёх, передаёт ИА REGNUM.
«Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Желябова в Новошахтинске, в результате которого погибли трое пассажиров автобуса», — сказано в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия.
ИА REGNUM сообщало, что смертельная авария произошла примерно в 21:05 мск 20 сентября в Новошахтинске на участке автодороги между посёлками Красный и Самбек. Предположительно, водитель фуры Volvo, находившийся зарулем в нетрезвом виде, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, всалоне которого находились 17 человек. На месте погибли два человека, ещё трое пассажиров были доставлены в больницу.