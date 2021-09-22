Хабаровск, 22 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания начала выполнять перелеты по 13 новым социально значимым маршрутам в Хабаровский край по доступным ценам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) skeeze Самолет

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В этом году в список субсидируемых из федерального бюджета были выключены 14 дополнительных направлений. Цена билетов в одну сторону составляет от 2200 до 10 500 рублей. С 1 октября будет запущен последний рейс из этого списка — Советская Гавань — Владивосток. Обслуживать это направление будет краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

«Жителям края уже доступны перелёты из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалин), в Кавалерово (Приморье), Зею и Тынду (Приамурье), Якутск и Анадырь. Также запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Открыт авиамаршрут Советская Гавань — Южно-Сахалинск. Все направления очень востребованы», — пояснили в региональном минтранспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что с 1 октября «Хабавиа» также включится в работу объединенной дальневосточной авиакомпании. Самолёты Ан-24 будут курсировать между Советской Гаванью и Владивостоком. Соответствующее соглашение с «Авророй» уже заключено.

«Для краевого перевозчика это большой шаг, межрегиональные авиаперелеты компания не осуществляла уже почти два года, а по направлению Советская Гавань — Владивосток не летала никогда», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из международного аэропорта «Гагарин» с 20 сентября начались полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Чартерные рейсы в Египет будут выполнять авиакомпании Nordwind и Red Wings.