Джакарта, , 09:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Глава государства выступит с речью утром 23 сентября.

Предположительно, в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примут участие 195 стран. Из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с заявлениями выступили практически все лидеры, кроме президента Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудивстретилась с министром иностранных дел Великобритании в Нью-Йорке.

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