Джакарта, 22 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Джоко Видодо выступит с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Глава государства выступит с речью утром 23 сентября.

Предположительно, в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примут участие 195 стран. Из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с заявлениями выступили практически все лидеры, кроме президента Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудивстретилась с министром иностранных дел Великобритании в Нью-Йорке.