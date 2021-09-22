Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В очном режиме должны проходить заседания всех органов Организации объединенных наций. Об этом 22 сентября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы рады тому, что очень многие лидеры государств в этом году приедут в Нью-Йорк. Так называемая цифровая дипломатия по многим причинам не может подменить личное общение, очные переговоры», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также постпред РФ подчеркнул, что в случае отсутствия переговоров в очном формате добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами очень трудно.

«Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности», — добавил Небензя.

Кроме того, он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет 25 сентября выступать на общеполитической дискуссии недели высокого уровня сессии ГА ООН.

«Министр также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы», — уточнил постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что выступление на 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречи запланированы у главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию, в рамках недели высокого уровня.