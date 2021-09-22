Москва, 22 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Известие о том, что Банк России считает необходимым усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы, вызывает вопросы у доктора экономических наук Никиты Кричевского. В своем телеграм-канале 22 сентября он, в частности пояснил:

Банкомат

«Новость, наверно, хорошая, если бы не последние малобъяснимые «инициативы» ЦБ вроде «Методических рекомендаций» по повышению внимания к карточным переводам физлиц. Рекомендаций, которые банки пока не спешат исполнять. Нет, по сути, всё правильно — мошенники, случается, действительно орудуют через внесение наличных на счета третьих лиц.

Но не получится ли так, что злоумышленники опять выйдут сухими из воды, а пострадавшими станут обычные кардхолдеры, задумавшие внести на свои карты энное количество рублей? Банкоматы-то с функцией распознавания мошеннических схем ещё не знакомы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о призыве Центробанка усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и специальные терминалы известили в РБК. Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством.

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