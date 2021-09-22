Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил снять ограничения по режиму работы с точек общественного питания, в которых среди сотрудников достигнут коллективный иммунитет — привиты от COVID-19 80% персонала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в краевом правительстве.

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«Это нужно и для того, чтобы у нас появлялись зоны со сформированным иммунитетом среди работников, чтобы коллективы были мотивированы на вакцинацию и количество таких организаций в Камчатском крае росло», — сказал Солодов.

Глава региона отметил, что ситуация в крае по заболеваемости коронавирусом достаточно стабильная. Тем не менее сокращать коечный фонд в госпиталях не планируется. Он останется на прежнем уровне, чтобы медики в любой момент были готовы к вспышке.

На Камчатке ежесуточно вакцинируются от COVID-19 более 500 человек. Всего привились в крае уже почти 84 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медработники получат по 700 рублей за каждого привитого от COVID-19.