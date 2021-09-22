Ярославль, 22 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ярославской области выросло число телефонных мошенничеств, с 10 сентября зарегистрировано 4 факта звонков пожилым ярославцам о якобы случившихся ДТП. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

Звонки поступали жителям Ростовского и Переславского районов области, Кировского района Ярославля.

«20 сентября 2021 года жительнице Кировского района Ярославля 1938 г.р. позвонила неизвестная женщина, которая представилась внучкой, пояснила, что переходила дорогу не в том месте, где нужно, спровоцировала ДТП, чтобы избежать уголовной ответственности нужно заплатить. Пенсионерка передала денежные средства в сумме 80 тыс. рублей неизвестному, затем позвонила внучке и выяснила, что она в ДТП не попадала, денег не требовала», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

78-летняя жительница Переславского района в аналогичном случае отдала мошенникам 100 тысяч рублей. Еще два подобных факта зарегистрированы 16 и 21 сентября. Звонки поступают исключительно на стационарные телефоны.

«Во всех четырех случаях звонила женщина и беседу по телефону начинала с приветствия, затем уточняла, узнала ли ее собеседница. Когда пожилая женщина в ответ называла имя, та подтверждала, что это она и есть и продолжала разговор от имени названного человека, убеждая в необходимости передать денежные средства», — добавили в УМВД.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется поиск подозреваемых.