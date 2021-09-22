Уфа, 22 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Пожар в кабинете компьютерной томографии городской больницы ликвидировали в Уфе. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Пресс-служба администрации Псковской области В пожаре в больнице в Пскове пострадали два человека

Сообщается, что ночью 22 сентября спасатели Уфы получили информацию о том, что в городской больнице № 3 на ул. Правды произошло возгорание в кабинете компьютерной томографии, который находится в отдельно стоящем одноэтажном здании. Огнеборцы были подняты по повышенному рангу пожара.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горение происходит на первом этаже в помещении серверной 30×10 метров, при этом площадь пожара составляет 18 кв. метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал: ночью в здании никого не было. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что СК заинтересовался сообщениями СМИ о нападении на врачей в Уфе.