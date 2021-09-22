Москва, 22 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Газовый кризис в Европе — последствия политики США и их евробюрократических марионеток, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"Они так долго надували щеки по поводу «ненужности» российского газа. Вот пускай теперь сдуваются и расхлебывают. Россия никому ничего не должна!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. Он также винит Россию в желании ускорить запуск «Северного потока — 2».

Цены на газ в Европе бьют рекорды: стоимость фьючерса по индексу голландского TTF 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.