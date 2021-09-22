Вашингтон, 22 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Американский актер Уилли Гарсон, наиболее известный по исполнению ролей в сериалах, среди которых «Секс в большом городе» и «Белый воротничок», скончался на 58-м году жизни. Об этом 22 сентября сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон на своей странице в соцсети Instagram.

Publicdomainpictures.net Свечи

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — написал он.

При этом причина смерти актера не уточняется.

Отметим, Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года. Он сыграл около 160 ролей в сериалах и кино, включая фильмы «День сурка» (1993), «Быть Джоном Малковичем» (1999), «Между небом и землей» (2005) и др., а также сериалы «Твин Пикс» (1990−2017), «Друзья» (1994 — 2004), «Секс в большом городе» (1998−2004) и «Белый воротничок» (2009−2014) и др.