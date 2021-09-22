Онгудайский район, Алтай, 22 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай организована проверка по факту обнаружения останков человека в Онгудайском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река Катунь

Страшную находку сделал пенсионер из Кузбасса, рыбачивший на берегу реки Катунь, после чего позвонил в полицию. Правоохранители осмотрели место обнаружения, после чего изъяли найденные череп и кости скелета.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека», — добавили в ведомстве.

Читайте также: В Челябинской области ведут проверку по факту обнаружения останков человека