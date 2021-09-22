История вопроса

Хотя безусловным мировым лидером в рыбной ловле остаётся Китай, Россия в последние годы уверенно входит в первую десятку стран по объёмам рыболовства.

В мировом масштабе стремительно растёт доля аквакультуры – разведения рыб в естественных и искусственных водоёмах. К 2014 году на неё пришлось уже 39% поставленной на рынки рыбы. Однако в России в том же году доля аквакультуры составила лишь 3%.

Большая часть российской ловли рыбы приходится на Дальний Восток – регион, сильно затронутый Перестройкой и распадом СССР. Такие проблемы, как восстановление рыболовного флота и разграничение рыболовных угодий между частными фирмами и индивидуальными рыбаками, до сих пор стоят на повестке дня.

