Москва, 22 сентября 2021, 09:10 — REGNUM Законопроект ряда сенаторов, разрешающий рыбакам продавать свой улов, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Рыбаки на Мещерском пруду
Рыбаки на Мещерском пруду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Желающим продавать свой улов рыбакам вменяется обязанность получать рыболовные билеты.

Предполагается, что выдачу таких документов будут осуществлять территориальные органы Росрыболовства, пишет «Российская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о возможности рыбакам-любителям реализовать свой улов был в апреле направлен в Государственную думу, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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