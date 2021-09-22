Москва, 22 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Законопроект ряда сенаторов, разрешающий рыбакам продавать свой улов, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбаки на Мещерском пруду

Желающим продавать свой улов рыбакам вменяется обязанность получать рыболовные билеты.

Предполагается, что выдачу таких документов будут осуществлять территориальные органы Росрыболовства, пишет «Российская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о возможности рыбакам-любителям реализовать свой улов был в апреле направлен в Государственную думу, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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