Лондон, 22 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Британская компания Lotus представила новую модульную платформу. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Новая платформа для спорткаров Lotus

На новой «тележке» можно будет выпускать двух‑ и четырехместные электрические спорткары. При этом данные спорткары будут оснащаться одним или двумя электромоторами. Ожидается, что первая модель, основанная на новой платформе, будет выпущена в 2026 году.

Платформа поддерживает три разных компоновки и два типа блоков аккумуляторов с вертикальной и горизонтальной ориентацией. При этом вертикальные блоки могут быть расположены за креслами, а горизонтальные — в полу.

Первый вариант компоновки идеален для двухместных спорткаров, размер колесной базы которых составляет не более 2470 мм. Такие модели получат аккумуляторы ёмкостью 66,4 кВт⋅ч и 476-сильный мотор (350 кВт).

Второй вариант рассчитан на двухместные машины с колесной базой 2650 мм. Ёмкость батарей такого автомобиля будет составлять 99,6 кВт⋅ч при наличии двух электромоторов мощностью 884 л. с. (650 кВт).

Третья компоновка может быть у четырехместного автомобиля. При этом размер колесной базы будет 2650 мм, батарея — на 66,4 кВт⋅ч, а электродвигателей может быть два или один на выбор.

Напомним, компания Lotus планирует представить в течение ближайших пяти лет четыре новых электромобиля.

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