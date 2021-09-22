Иркутск, 22 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился в пять раз. Сейчас он составляет 1,2% и соответствует данным до начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил в ходе своего доклада о результатах деятельности правительства региона в 2020 году. Подробности с 46-й сессии парламента Приангарья 22 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Бен Шан. Безработица

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Глава региона отметил, что пиковых значений (до 5,5%) уровень регистрируемой безработицы в Приангарье достиг в период распространения коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года. В результате принятых оперативных мер удалось снизить этот показатель до 2,5%, численность безработных на конец 2020 года составила 28,7 тыс. человек.

Было трудоустроено 66,7 тыс. граждан, обратившихся за поиском работы, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году.

По итогам восьми месяцев этого года Иркутская область по уровню регистрируемой безработицы занимает второе место среди регионов СФО (первое место у Красноярского края — 1,0%, третье — Кемеровская область, 1,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года безработными в Иркутской области были 78,9 тыс. человек (6,9% от численности рабочей силы).

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