Якутск, 22 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Якутии продолжается вакцинация от COVID-19, жителей региона призывают делать прививки. О том, что для снижения уровня заболеваемости коронавирусом необходимо привить не менее 80% взрослых, напомнила министр здравоохранения республики Елена Борисова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в оперативном штабе региона.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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По её данным, первый компонент вакцины получили 342 949 человек (64 558 из них — старше 60 лет), оба компонента — 321 221 якутянин (60 517 пожилых). Ревакцинировано 8 929 человек.

«Но, к сожалению, это всё равно составляет всего 47% от общего количества взрослого населения. Напоминаю, что сегодня у нас задача стоит вакцинировать не мене 80% всего населения для того, чтобы прервать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодня остаётся главная и важная задача — провести вакцинацию и начать ревакцинацию», — подчеркнула Елена Борисова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не снижается количество тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходов от инфекции. Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся непростой, заявил 21 сентября глава региона Айсен Николаев.