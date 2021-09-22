От коронавируса в Якутии привиты пока только 47% взрослых
Якутск, 22 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Якутии продолжается вакцинация от COVID-19, жителей региона призывают делать прививки. О том, что для снижения уровня заболеваемости коронавирусом необходимо привить не менее 80% взрослых, напомнила министр здравоохранения республики Елена Борисова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в оперативном штабе региона.
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По её данным, первый компонент вакцины получили 342 949 человек (64 558 из них — старше 60 лет), оба компонента — 321 221 якутянин (60 517 пожилых). Ревакцинировано 8 929 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не снижается количество тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходов от инфекции. Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся непростой, заявил 21 сентября глава региона Айсен Николаев.