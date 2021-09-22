Москва, 22 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Москве искусственный интеллект (ИИ) помог врачам-рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований, из них более 1 млн — за последние три месяца. Это в несколько раз больше, чем обрабатывалось в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

Искусственный интеллект

Нейросети стали помогать в работе московским рентгенологам в начале 2020 года. Технология позволила сократить время на описание рентгеновских снимков в среднем на 30%. С помощью ИИ удается быстрее поставить диагноз и перейти к лечению.

В настоящее время ИИ помогает распознавать признаки COVID-19, рака легкого, рака молочной железы, остеопороза, различных патологий легких, сердечно-сосудистых патологий, а еще по пяти направлениям идет тестирование новых алгоритмов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта.

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