Уфа, 22 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Молодого человека заподозрили в реабилитации нацизма в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

По версии следствия, 18-летний фигурант уголовного дела житель г. Туймазы опубликовал на общедоступном сайте «Банк Памяти» заявку на размещение в День Победы в Великой Отечественной войне на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, который был осужден Верховным судом СССР как нацистский преступник.

«Действия подозреваемого были направлены на формирование в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны. Преступление выявлено оперативниками Управления ФСБ России по Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам реабилитации нацизма. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены совершенствовать механизмы профилактики терроризма.