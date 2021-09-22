Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. С тех пор, как утром 22 сентября в штате Виктория (юго-восток Австралии) произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, в штате произошло еще шесть подземных толчков. Сейчас власти предупреждают, что угроза еще не миновала. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Правительство штата попросило жителей Виктории, которые «сталкиваются с землетрясением», «в качестве меры предосторожности держаться подальше от зданий, деревьев и любых других крупных объектов», когда они находятся на улице.

К счастью, дополнительные шесть подземных толчков были значительно меньше, поскольку второе по силе землетрясение — магнитудой 4,1 — произошло примерно через 17 минут после первого мощного толчка. Тем не менее, водителей в Виктории настоятельно призывают держаться подальше от дорог и сохранять бдительность, опасаясь сильного афтершока.