Ижевск, 22 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 сентября прививку от коронавируса сделали 387 415 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 321 300 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1119 жителей республики. 854 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 39 399 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 604 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в регионе провели 1 682 634 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6020 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3959 исследований.

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