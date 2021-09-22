Ижевск, 22 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 сентября провели 1 682 634 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6020 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3959 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 17 летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1873 человек.

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