Ижевск, 22 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 17 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 58, 61, 64, 73, 82, 83 и 90 лет, а также мужчины в возрасте 69, 70, 71, 73, 74, 83, 84 и 89 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1873 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в регионе выявили 231 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 572 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7926 жителей.

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