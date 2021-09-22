Москва, 22 сентября 2021, 09:01 — REGNUM Правительству пора принимать экстренные меры по обеспечению продовольственной безопасности России, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
"Нужна федеральная программа поддержки отечественных производителей, также необходимо вводить в действие определенные элементы плановой экономики, чтобы обеспечить оптимальные объемы продукции и контроль над ценообразованием», — отметил Журавлёв в Facebook.
Вместо либерального хаоса рынка нужен современный порядок народного хозяйства, подчеркнул парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции.
Розничные цены на гречку летом обновили 10-летний максимум: крупа стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в преддверии карантина.
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