Москва, 22 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Правительству пора принимать экстренные меры по обеспечению продовольственной безопасности России, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Макароны

"Нужна федеральная программа поддержки отечественных производителей, также необходимо вводить в действие определенные элементы плановой экономики, чтобы обеспечить оптимальные объемы продукции и контроль над ценообразованием», — отметил Журавлёв в Facebook.

Вместо либерального хаоса рынка нужен современный порядок народного хозяйства, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции.

Розничные цены на гречку летом обновили 10-летний максимум: крупа стоила больше, чем весной 2020-го, когда ее активно скупали в преддверии карантина.

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