Канберра, , 09:01 — REGNUM Трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) — это не военный альянс или союз, так как оно создавалось для того, чтобы вести обмен технологиями. Об этом 22 сентября заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в ходе онлайн-брифинга.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы МИД Австралии, AUKUS — «это партнерство для обмена технологиями и возможностями, а не военный союз или пакт о безопасности».

«Это <…> ценная возможность еще раз подчеркнуть приоритеты Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми являются свобода, открытость, стабильность, безопасность и инклюзивность. Договоренности (в рамках AUKUS) касаются национальной безопасности Австралии и наших постоянных усилий по обеспечению стабильности региона», — добавила Пейн.

Кроме этого, она уточнила, что создание AUKUS позволило правительству Австралии добиться наиболее значимых для интересов страны за всю историю ее отношений с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что партнерство Австралии, США и Великобритании в рамках соглашения о военном блоке AUKUS, предоставляет новые возможности для сотрудничества ЕС со странами Индо-Тихоокеанского региона.