Ижевск, 22 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 сентября выявили 231 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 230 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 572 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 53 ребенка в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 135 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 41 773 человека. Скончались 1873 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 18 летальных случаев, накануне скончались 17 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7926 жителей. Из числа получающих лечение 6653 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1501 человек — в состоянии средней степени тяжести, 332 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в Удмуртии до 21 сентября прививку от коронавируса сделали 386 296 человек. Второй компонент препарата получили 320 446 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.