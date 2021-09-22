Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. За последние 24 часа в штате Виктория (юго-восток Австралии) выявили 628 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом по суточному росту числа новых заразившихся в 2021 году. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

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По данным министерства здравоохранения Виктории, за ночь от COVID-19 умерли три человека. За последние сутки тестирование на коронавирус в регионе прошли более 60 800 человек. Было поставлено 43 056 прививок от COVID-19.

В то же время, представляя актуальную статистику на пресс-конференции, заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино предупредил, что двухнедельная приостановка всех строительных работ будет продолжаться, несмотря на протесты, потрясшие Мельбурн на этой неделе.