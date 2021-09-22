Уфа, 22 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим, действовавший в лесном фонде, отменен в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

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Сообщается, что согласно распоряжению республиканского правительства, в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами особый противопожарный режим в лесном фонде Башкирии отменен с 20 сентября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 сентября в Башкирии всего зарегистрировали 449 лесных пожаров, которые прошлись по площади 14 245,145 га,. При этом за аналогичный период 2020 года произошло 135 пожаров на общей площади 4677,43 га.