Чита, 22 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Чите 22 сентября открылась межрегиональная научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы». Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в ней принимают участие гости из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Москвы — руководители органов управления культурой муниципальных образований, районных учреждений культуры клубного типа, национально-культурных центров, любительских творческих коллективов и другие специалисты.

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На открытии министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович рассказала, как формировалась сфера культуры Забайкальского края в 2019—2021 годах в составе Дальневосточного федерального округа и о перспективах развития, сохранения и популяризации народного творчества и нематериального культурного наследия.

Министр культуры назвала три федеральных компонента, играющих важную роль в развитии отрасли — национальный проект «Культура», программа развития центров экономического роста и государственная программа развития культуры в РФ, а также региональный проект развития культуры в Забайкальском крае.

«Вхождение в состав ДФО дало возможность не только ремонтировать объекты культуры, но и созидать. За три года мы построили 11 новых учреждений культуры, что открыло доступ к услугам более чем для 25 000 забайкальцев. За три года капитально отремонтированы более 80 клубов и ДШИ, создано семь модельных библиотек и куплено более 280 000 новых книг, большое внимание уделено краеведческой литературе, что способствует популяризации нашей традиционной культуры.

На сегодняшний день в крае создано девять кинозалов и виртуальных концертных зала с современном оборудованием. Это позволяет транслировать концерты народной и классической музыки из лучших филармоний страны. Почти на 40 млн. рублей мы приобрели инструменты для музыкальных школ районов и Читы», — сказала Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени жителей данных территорий стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.