Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Бурятии за восемь месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 125 ДТП, спровоцированных пьяными водителями. В результате погибли 26 человек, 182 получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минтранса.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Всего с начала года стражи порядка привлекли к ответственности более 3,5 тыс. водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

Впрочем, аварии происходят и из-за пьяных пешеходов.

«Из 66 ДТП, произошедших по вине пешеходов — в 22 случаях они находились на проезжей части в нетрезвом виде, что привело к гибели 6 человек и травмированию 18 пешеходов», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в пьяном виде является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжёлым последствиям. Жителей призвали сообщать в полицию при виде подобных нарушителей.

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