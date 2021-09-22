Берлин, 22 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В сети появились изображения уникальной модели Audi Allroad 4.2 Biturbo, разработанной в Германии. Снимки размещены на сайте eBay.

EBay Audi Allroad 4.2 Biturbo

Модель построена на базе Audi A6 Allroad Quattro 2003 года. Под капотом автомобиля место штатного мотора занял двигатель 01E 4.2 Biturbo мощностью 450 «лошадей». Однако его можно ещё доработать, установив программное обеспечение MTM. Тогда максимальная производительность мотора вырастет до 510 л. с.

Силовой агрегат сочетается с шестискоростной механической трансмиссией с металлокерамической муфтой из комплекта койловеров Don Octane.

Также машина оснащена спортивной выхлопной системой RS6, патрубками TDI, блоком управления двигателем RS6, спидометром RS6 и коваными дисками.

«Транспортное средство зарегистрировано и регулярно эксплуатируется», — говорится в описании к автомобилю.

Ранее компания Mechatronik выставила на продажу прототип Porsche 959, созданный для испытания электрических систем.

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