Симферополь, 22 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Отказ некоторых стран признать итоги выборов в Государственную думу РФ на территории Крыма является примером двойных стандартов. Об этом 22 сентября заявил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Также по теме: МИД Турции заявил о непризнании выборов в Госдуму на территории Крыма

Он подчеркнул, что «это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно всё соблюдается».

»Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России — он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи», — отметил в беседе с РИА Новости глава избиркома.

По его словам, «все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения». Для жителей Крыма главное — что результат прошедших на территории полуострова выборов признан в России, подчеркнул Малышев

Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что не считают прошедшие на территории Крыма выборы в Госдуму РФ имеющими юридическую силу, так как Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Читайте также: В МИД РФ прокомментировали непризнание Турцией выборов в Госдуму в Крыму

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным после обработки 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму РФ, партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку, а также одержала победу по 198 одномандатным округам. По предварительным расчётам, в сумме она получит более 300 мандатов. Второй результат у КПРФ — 18,93%. Далее идут ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. Прочие партии не преодолели барьер в 5%, необходимый для прохода в Госдуму.

Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что не считают прошедшие на территории Крыма выборы в Госдуму РФ имеющими юридическую силу, так как Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией.