Виндхук, 22 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Увеличить сумму выплат Германией до $9 млрд за преступления против народов Намибии в колониальный период потребовали от намибийских властей участники акции протеста в столице этой африканской страны Виндхуке, 22 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Немецкие колониальные войска в Намибии

Демонстрацию организовали оппозиционные партии и движения республики. В ней приняли участие несколько сотен человек. Ранее Берлин предложил Намибии выплатить за геноцид €1,1 млрд ($1,3 млрд). 22 сентября в намибийском парламенте должны начаться дебаты по вопросу указанной компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава немецкого МИД Хайко Маас объявил, что Германия официально признает геноцид коренных народов Намибии — гереро и нама, который совершили германская армия в период с 1904 по 1908 год.