Абакан, 22 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 20 298. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в региональном правительстве.

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Список выздоровевших за сутки пополнился 175 фамилиями. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 2115 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах находятся 660 человек, в том числе 15 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Хакасии выявили 117 носителей коронавируса.