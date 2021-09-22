Уфа, 22 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Некоторых школьников намерены перевести на дистанционное обучение в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Сообщается, что в регионе могут перевести на дистанционный формат обучения учеников 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов.

«С учетом текущей эпидситуации по коронавирусу на удаленный формат обучения школьников переведут уже в ближайшие дни», — приводит издание слова источника в республиканском правительстве.

По предварительным данным, дистанционное обучение планируется ввести на две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены ограничить участие зрителей в спортивных мероприятиях.