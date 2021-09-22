Москва, 22 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Москвичи в настоящее время могут получить в электронном виде 34 госуслуги в сфере направлениям социальной защиты и труда, сообщается 22 сентября на портале мэра столицы.

Электронные услуги

Предоставление госуслуг в онлайн-формате освобождает время у социальных работников. Благодаря этому, теперь 55% времени соцработника направлено на работу непосредственно с людьми.

На данный момент в электронный вид переведено порядка 23% услуг Департамента труда и соцзащиты. К концу 2021 года планируется увеличить их количество до 30%. Большинство москвичей отмечают простоту и удобство электронных сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на портале mos.ru представлено более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Ими пользуются более 14 млн человек.

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