Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовал приём заявлений от кандидатов на должность сити-менеджера областного центра. Документы принимаются до 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии, в состав которой вошли десять человек. Председателем избран заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. Следующее заседание комиссия проведёт 30 сентября для рассмотрения заявлений. Второй этап конкурса стартует 1 октября. Имя нового управленца, который будет возглавлять администрацию Ростова-на-Дону в течение четырёх лет, назовут 19 октября.

ИА REGNUM сообщало, что первым в истории Ростова-на-Дону сити-менеджером в 2014 году стал бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Затем его сменил бывший помощник донского губернатора, экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв, подавший весной 2019 года в отставку. С осени 2019 года областным центром руководит Алексей Логвиненко.