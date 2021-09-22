Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Соединенные Штаты осуждают попытку государственного переворота в Судане. Об этом 22 сентября говорится в заявлении американского Госдепа.

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«Соединенные Штаты осуждают неудавшуюся попытку военных и гражданских субъектов-изгоев захватить власть у переходного правительства Судана, возглавляемого гражданскими лицами», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что предпринятые 21 сентября в Хартуме «антидемократические действия» подрывают призыв суданского народа к свободе и справедливости, и являются угрозой международной поддержке Судана, включая двусторонние отношения с США.

«Мы осуждаем любое внешнее вмешательство, направленное на то, чтобы посеять дезинформацию и подорвать волю народа Судана», — уточняется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота.