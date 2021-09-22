Пермь, 22 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Перми во время стрельбы на территории Государственного национального исследовательского университета пострадали 43 человека. Такие данные сегодня, 22 сентября, сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень в ходе заседания правительства Прикамья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельба из ружья

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Министр уточнила, что за вчерашний день (21 сентября) число пострадавших увеличилось на одного человека. В стационарах лечение получают 12 человек, один из пациентов в крайне тяжелом состоянии. Это сам стрелок.

«Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное и крайне тяжелое», — сказала Анастасия Крутень.

Остальные 11 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Удовлетворительно оценивается и состояние всех пострадавших, которые лечатся амбулаторно.

Напомним, днем 20 сентября на территории пермского вуза молодой человек устроил вооруженное нападение. Из ружья он расстреливал прохожих и находившихся внутри университетского корпуса. Погибли шесть человек. Вчера (21 сентября) семерых «тяжелых» пациентов спецборотом МЧС отправили на лечение в Москву в ведущие медцентры.