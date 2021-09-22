Горно-Алтайск, 22 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено десять новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Майминского, Усть-Канского и других районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 339.

«За сутки выздоровели 28 пациентов. По данным на 22 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 312 человек», — отметили в оперштабе.