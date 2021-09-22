Вашингтон, 22 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Великобритании в Нью-Йорке (США), сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Стороны обсудили сотрудничество, которое имело место во время пандемии коронавируса.

«Индонезия выражает признательность Великобритании за поддержку в области вакцинации», — заявила глава МИД Индонезии.

Стороны также обменялись идеями по ситуации в Мьянме и Афганистане.

Ретно Марсуди заявила, что безопасность и жизнь афганского народа являются главным приоритетом.

Стороны также обсудили более стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Турции в Нью-Йорке.