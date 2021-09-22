Москва, , 08:44 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе визита в Москву встретился с заместителем главы администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники встречи обменялись мнениями о сложившейся ситуации и перспективах активизации диалога для решения накопившихся проблем», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что больше всего внимания стороны уделили переговорам Кишинёва и Тирасполя, в которых принимает участие Москва. Красносельский и Козак также отметили, что давно назрела необходимость выполнить договорённости пакета «Берлин+».

Напомним, пакет «Берлин+» был подписан в ходе переговоров Тирасполя и Кишинёва в 2016 году. В нём молдавская сторона обязалась содействовать предоставлению жителям Приднестровья услуг связи и банковских услуг, дать возможность выезжать из ПМР транспорту и разрешить использовать за рубежом дипломы высшего образования приднестровских вузов.

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