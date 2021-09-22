Барнаул, 22 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам уборки 78% площадей собрано 4,2 миллиона тонн зерна. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя министра сельского хозяйства края Сергея Межина, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года валовой сбор оказался выше на один миллион тонн.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Зернофуражные культуры обмолочены более чем на 90% площадей, пшеница яровая — на 81%. Хозяйства наращивают темпы уборки гречихи: после обмолота 40% посевов этой культуры получено 230 тысяч тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в концу августа площадь убранных зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае составляляа 675 тысяч гектаров (21%), а валовой сбор — 1,3 миллиона тонн зерна.

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